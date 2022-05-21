ختام دورة تنمية مهارات التواصل لرؤساء وسكرتيرى ومنسقى "حياة كريمة" بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت محافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات التواصل والقيادة الفعالة لرؤساء وسكرتيرى القرى، وكذا منسقى حياة كريمة بالقرى الواقعة بنطاق مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

تأتى هذه الدورة، ضمن أنشطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وبإشراف من برنامج الأغذية العالمى وفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى فى هذا الشأن، حيث بلغ عدد المتدربين 30 متدربا يمثلون 10 قرى.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمى قد قام بتنفيذ دورتين تدريبتين العام الماضى لإكساب العاملين بالوحدات القروية مهارات الحاسب الآلى فى ظل منظومة التحول الرقمى.

ومن جانبهم أشاد المتدربون بجهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى لتنفيذ هذه الدورة التدريبية الهامة والهادفة والتى ساهمت بشكل مباشر فى رفع كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، مقدمين شكرهم للمشرفين والمدربين التابعين للبرنامج والذين قاموا بنقل خبراتهم في مجال تنمية المهارات إلى المتدربين بكل دقة بشكل راقى ومتميز.

وتم تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، هذا ومن المقرر أن تنطلق غداً الأحد 22 مايو الجارى ، وعلى مدار يومين الدورة التدريبية لتنمية مهارات التواصل الفعال لمسئولى المشاركة المجتمعية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز الخمس، وكذا منسقى البرنامج بالقرى.