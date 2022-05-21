رئيس مياه بني سويف تتفقد مشروعات حياة كريمة وتناقش التخلص الآمن من الصرف

كتب أحمد حسن

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشروع توسعات محطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا، ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.

وأوضحت رئيس الشركة أن المشروعات تشمل ( مد وتدعيم و إحلال و تجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي و كفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر، والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر ، و محطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا و التي تغذي بعض قري مركز ناصر )

وأكدت ضرورة الإلتزام بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، مشيرة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة ب 66 قرية و توابعهم بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولي .

وفي سياق متصل استقلبت رئيس مياه بنى سويف، المهندسة نهلة عبد السلام مدير عام المخطط العام بالشركة القابضة وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي بمنطقة بياض العرب شرق النيل، و مراجعة الأعمال المقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة و الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.