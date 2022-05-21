جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من بواريك الشعر الطبيعي

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب عدد من بواريك الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طائرة خطوط شركة العربية ، اشتبه محمود الجزار رئيس الوردية فى الراكب ا . م . ا مصرى الجنسية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد على وأحمد كامل مأمورى الفحص بالأشعة وإسلام قبارى مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه .

وقام مرسى عبد الستار مدير الجمرك بتكليف عاصم فتحى مأمور الحركة بحضور مجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطه الشهاوى رئيس قسم بالأمن الجمركى وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن فتبين وجود ١١ كيلو بواريك شعر طبيعى داخل أمتعة الراكب .

وقدرت قيمة التعويضات ٢٢٠ ألف جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بجمرك مطار برج العرب الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.