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جارديان: جونسون يسعى لإعادة تنظيم مجلس الوزراء بعد فضيحة حفلات الإغلاق

السبت، 21 مايو 2022 10:47 ص
جارديان: جونسون يسعى لإعادة تنظيم مجلس الوزراء بعد فضيحة حفلات الإغلاق بوريس جونسون وسو جراى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سعى لإعادة الهدوء إلى مجلس الوزراء بعد فضيحة خرق قواعد كورونا بحضوره حفلات فى داونينج ستريت، وذلك من خلال رده على انتقادات وردت فى تقرير الموظفة المدنية سو جراى حيث سلم صلاحيات جديدة إلى رئيسة الخدمة المدنية سامانثا جونز.

وأوضحت الصحيفة ان تقرير جراى من المتوقع أن يصدر هذا الأسبوع، وكان رئيس الوزراء من بين حوالي 30 شخصًا تلقوا لمحة عن الانتقادات الموجهة إليه ، مع إعطاء أولئك الذين اتصل بهم فريق التحقيق بضعة أيام للرد.

ويقال إن جراي حرصت على تسمية كبار موظفي الخدمة المدنية ، لكن لم يتم اتخاذ قرارات من سيتم تحديد هويتهم ، أو ما إذا كان التقرير سيحتوي على أي صور.

ونفى جونسون أن مجلس الوزراء سيحاول منع نشر الأسماء ، قائلا إن الأمر متروك تمامًا لسو جراي.

وقال جونسون لشبكة سكاي نيوز: "إنني أتطلع بشدة لرؤية ما ستقوله ونأمل أن يكون ذلك قريبًا جدًا".

وقبل التقرير ، حاول جونسون معالجة الانتقادات الموجهة إلى إدارته بوضع هيكل جديد يجعل جونز ، السكرتيرة الدائمة المؤقتة في داونينج ستريت ، المسئول عن الوحدات الرئيسية في الأمن القومي والتشريع ، بالإضافة إلى حقيبتها الحالية.

وقال نائب المتحدث باسم جونسون إن إعادة التنظيم تمت بعد تحديد الإخفاقات في تقرير جراي الأولي ، والذي كان ينتقد الثقافة التي سمحت بتنظيم الحفلات أثناء الإغلاق فى مبان حكومية.

وقال التقرير المؤقت ، الذي نُشر في يناير ، إن هناك "إخفاقات في القيادة والحكم" سمحت بالتجمعات المخالفة للقواعد في مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يصدر تقريرها الكامل في غضون أسبوع تقريبًا.

 

 


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

داونينج ستريت

كورونا

وباء كورونا


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