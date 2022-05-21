جارديان: الاحتباس الحرارى يتسبب فى تراجع ساعات نوم الناس حول العالم

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أكبر دراسة حتى الآن توصلت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن أزمة المناخ يحد من نوم الناس في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة، أن النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للصحة والعافية. لكن الاحتباس الحراري يزيد درجات الحرارة أثناء الليل، أسرع من النهار، مما يجعل النوم أكثر صعوبة. وكشف التحليل أن المواطن العالمي العادي يفقد بالفعل 44 ساعة من النوم سنويًا، مما يؤدي إلى النوم أقل من سبع ساعات خلال 11 ليلة، وهو معيار قياسي للنوم الكافي.

وستزداد قلة النوم مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب ، لكنها تؤثر على بعض المجموعات أكثر من غيرها. وأوضحت الدراسة أن فقدان النوم لكل درجة حرارة أعلى بحوالي الربع بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال ، وضِعف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وثلاثة أضعاف في الدول الأقل ثراءً. واستخدم الباحثون بيانات من أساور تتبع النوم استخدمها 47000 شخص على مدار 7 ملايين ليلة وعبر 68 دولة.

وأظهرت دراسات سابقة، أن ارتفاع درجات الحرارة يضر بالصحة، بما في ذلك زيادة النوبات القلبية والانتحار وأزمات الصحة العقلية، والحوادث والإصابات، فضلاً عن الحد من القدرة على العمل.

كما ثبت أن قلة النوم لها هذه التأثيرات، وقال الباحثون، إن دراستهم تشير إلى أن النوم المضطرب قد يكون آلية رئيسية تسبب الحرارة من خلالها هذه الآثار الصحية. وقال الباحثون إن الأمر المقلق هو أن بياناتهم لم تظهر أي علامات على قدرة الناس على التكيف مع الليالي الأكثر سخونة.

وقال كيلتون مينور، من جامعة كوبنهاجن، الدنمارك، والذي قاد البحث "بالنسبة لمعظمنا ، يعتبر النوم جزءًا مألوفًا جدًا من روتيننا اليومي ؛ نقضي ما يقرب من ثلث حياتنا نائمين". "لكن أعدادًا متزايدة من الناس في العديد من البلدان حول العالم لا ينامون بشكل كافٍ."