تفاصيل 30 يوما عاشها سمير صبرى داخل فندق بالزمالك.. دخل 20 إبريل وتوفى 20 مايو

حالة من الحزن الشديد يعيشها الوسط الفني، برحيل الفنان القدير سمير صبري، الذى وافته المنية يوم الجمعة، بعد صراع مع مرض القلب عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد مشوار فنى قدم فيه العديد من الأعمال الفنية الناجحة التى ستبقى فى وجدان الكثير من الجماهير.

وفى نفس السياق حصل اليوم السابع على تفاصيل الأيام الأخيرة للفقيد الراحل الفنان سمير صبرى داخل فندق بمنطقة الزمالك بالقاهرة عقب مغادرة أحدى المستشفيات التى كان يعالج بها.

الفنان الراحل دخل الفندق يوم 20 إبريل الماضى وهو نفس اليوم الذى توفى فيه 20 مايو وهو ما يعنى انه اقام فى الفندق نحو 30 يوما حتى وفاة فى نفس الفندق.

وذكرت مصادر أن الفقيد كان دائم الابتسامة والتواضع والخصوصية خلال فترة أقامته فى الفندق، وكان يستقبل عددا من أصدقائه وبعض محبيه فضلا عن مرافقة الدائم هو احد المنتجين الفنيين.

وذكر التقرير الطبى الخاص بالفقيد الراحل عن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، كما جاء فى التقرير أن الفنان الراحل كان يعانى من بعض الامراض المزمنة وتتعلق بإصابته بأمراض الضغط والقلب والسرطان.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال فترة تواجده بالمستشفى، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها " 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

جدير بالذكر أن عدد من نجوم الفن حرص على تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذى غيبه الموت أمس الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، منهم الفنانة ليلى علوى وإلهام شاهين وأشرف زكى نقيب الممثلين، وميرفت أمين، نادية الجندى، داليا البحيرى، محمد الغيطى، عمرو محمود ياسين، منال سلامة والمخرج عادل أديب، غادة ابراهيم، والإعلامى محمود سعد، والفنانة سميرة أحمد، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، ومحسن جابر كما حضر للصلاة فى وقت سابق، كل من الفنان أحمد السقا، ولقاء سويدان ونهال عنبر، فيفى عبدة، يسرا، ومنير مكرم.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد فى مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج فى التليفزيون المصرى تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادى الدولي). أما فى السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائى لكنه تفرغ فى السنوات الأخيرة للعمل فى المسلسلات التليفزيونية.

الفنان الكبير والقدير سمير صبرى، كان فنانا شاملا متعدد المواهب ومسيرته الفنية عامرة بالروائع سواء فى الإذاعة أو فى السينما أو فى التليفزيون أو فى المسرح فالشمولية لديه فى الإبداع منحة من الله منحها له.

ظهرت بوادرها منذ صغره عندما أقنع عبدالحليم حافظ أنه أجنبى واسمه بيتر فى مشهد كتبه وأخرجه ومثله الطفل الشاب سمير صبرى عندما بدأ حديثه مع العندليب قائلا: (هالو هليم) فأجاب العندليب: هالو، وسأل سمير بالإنجليزية هل أنت إنجليزى؟ فأجاب سمير: لا أمريكى وقال له: أن اسمى بيتر وأعتقد عبد الحليم لمدة عام كامل أننى أمريكى الأصل واسمه بيتر ونشأت بينهما علاقة صداقة فهذا المشهد يكشف عن أن هناك فنانا متعدد المواهب.