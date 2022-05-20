اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 12:47 م
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تداول 9657 طنا من البضائع العامة والمتنوعة و462 شاحنة بموانى البحر الأحمر

الجمعة، 20 مايو 2022 12:13 م
تداول 9657 طنا من البضائع العامة والمتنوعة و462 شاحنة بموانى البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عند حركة تداول البضائع المختلفة بموانئ المختلفة، حيث شهدت موانئ الهيئة تداول 9657 طن بضائع عامة متنوعة و462 شاحنة و 81 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.   
 
وأكدت الهيئة أن بلغ أجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 18 سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم وبلغت حركة الصادرات تداول 6593 طن بضائع عامة ومتنوعة و 245 شاحنة و 29 ملاكي  .
 
كما بلغت حركة الواردات تداول 3064 طن بضائع عامة ومتنوعة و 217 شاحنة و 29 ملاكي، كما استقبل ميناء سفاجا  السفينة بوسيدن اكسبريس 55 شاحنة بحمولة 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 10 شاحنة فارغة و 25 ملاكي والسفينة الحرية بعدد 24 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة ومتنوعة  وشاحنة فارغة و السفينة امل   بعدد 53 شاحنة و 25 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس  بعدد 115 شاحنة بحمولة 3004 طن بضائع عامة ومتنوعة  و2شاحنة فارغة و 29 ملاكي و السفينة الحرية   بعدد 68 شاحنة بحمولة 2036 طن بضائع عامة ومتنوعة  و شاحنة فارغة .
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 13 شاحنة بحمولة 216 طن بضائع عامة و 211 و 60 شاحنة فارغة و و2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1553 طن بضائع عامة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 760 راكب بموانيها.

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