تداول 9657 طنا من البضائع العامة والمتنوعة و462 شاحنة بموانى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اليوم الجمعة، عند حركة تداول البضائع المختلفة بموانئ المختلفة، حيث شهدت موانئ الهيئة تداول 9657 طن بضائع عامة متنوعة و462 شاحنة و 81 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وأكدت الهيئة أن بلغ أجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 18 سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم وبلغت حركة الصادرات تداول 6593 طن بضائع عامة ومتنوعة و 245 شاحنة و 29 ملاكي .

كما بلغت حركة الواردات تداول 3064 طن بضائع عامة ومتنوعة و 217 شاحنة و 29 ملاكي، كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس 55 شاحنة بحمولة 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و 10 شاحنة فارغة و 25 ملاكي والسفينة الحرية بعدد 24 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة ومتنوعة وشاحنة فارغة و السفينة امل بعدد 53 شاحنة و 25 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 115 شاحنة بحمولة 3004 طن بضائع عامة ومتنوعة و2شاحنة فارغة و 29 ملاكي و السفينة الحرية بعدد 68 شاحنة بحمولة 2036 طن بضائع عامة ومتنوعة و شاحنة فارغة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 13 شاحنة بحمولة 216 طن بضائع عامة و 211 و 60 شاحنة فارغة و و2 ملاكي وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1553 طن بضائع عامة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 760 راكب بموانيها.