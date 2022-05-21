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بعد اختياره ضمن الأجمل عالميا.. "شاطئ النيزك" درة مدينة مرسى علم

السبت، 21 مايو 2022 03:00 ص
بعد اختياره ضمن الأجمل عالميا.. "شاطئ النيزك" درة مدينة مرسى علم شاطئ النيزك ضمن افضل شواطئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سلط موقع Lonely Planet "لونلى بلانيت" الأسترالى الشهير، الضوء على سبعة شواطئ بالمقصد السياحي المصرى يجب على السائحين الاستمتاع بها أثناء زيارتهم لمصر، وذلك تحت عنوان "أفضل سبعة شواطئ في مصر.. من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وخليج العقبة"، ومن بين تلك الشواطئ النيزك بمرسى علم.

ـ قصة الشاطئ وسقوط كتلة من الفضاء:

شاطئ النيزك، أو البحيرة كما يطلق عليها أهالى مرسي علم ، يعد من معالم المدينة وتنظم أغلب شركات السياحة رحلات يومية ، حيث إنه يشبه حمام السباحة، لكن بشكل طبيعى لا يزيد عمق المياه فيه عن 8 أمتار.
 
يطلق على بحيرة النيزك بين السكان المحليين، أن سميت بهذا الاسم كما تداول أن هناك نيزك فصائى ضرب تلك المنطقة، حيث إنه كان قديما شاطئ مستقيم قبل أن يأخذ شكل حمام السباحة الطبيعي، وأن النيزك الفضائى الذى ضرب تلك المنطقة تسبب فى عزل منطقة معينة وجعلها كبحيرة صغيرة منفصلة عن البحر، وذلك ما يتردد من روايات عن أجدادهم.
 
وتتميز بحيرة النيزك، أن درجة حرارة المياه بها تتناسب مع فصول السنة فهى باردة صيفًا ودافئة شتاء.
 
بحيرة النيزك بمرسي علم
بحيرة النيزك بمرسي علم

شاطئ النيزك ضمن افضل شواطئ البحر الأحمر
شاطئ النيزك ضمن افضل شواطئ البحر الأحمر

منطقة النيزك بمرسي علم
منطقة النيزك بمرسي علم
 

 


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