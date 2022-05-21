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بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر بقراءة القرآن

السبت، 21 مايو 2022 10:13 ص
بحضور الرئيس السيسي.. بدء فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر بقراءة القرآن الشيخ محمد حسين
كتب سمير حسنى

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بدأت فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، بقراءة القرآن، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.


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