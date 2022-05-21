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الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

السبت، 21 مايو 2022 09:53 ص
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مقر افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى.

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.


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