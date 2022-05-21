بايدن من سيول: عرضنا إرسال لقاحات كورونا إلى كوريا الشمالية ولم نتلق أى رد

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إن الولايات المتحدة عرضت لقاحات على كوريا الشمالية والصين للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا ، لكن لم يستجب أي منهما.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك في سيول مع رئيس كوريا الجنوبية: "الإجابة هي نعم ، لقد قدمنا ​​اللقاحات ، ليس فقط لكوريا الشمالية ولكن للصين أيضًا". "ونحن على استعداد للقيام بذلك على الفور. لم نتلق أي رد ".

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن كوريا الشمالية لطالما كانت معزولة عن بقية العالم ، ولم تبلغ الحكومة عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا خلال العامين الأولين من الوباء. لكن في الأسابيع الأخيرة ، شهدت البلاد تفشي مئات الآلاف من الحالات وعشرات الوفيات بسبب الفيروس ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية ، مما أثار قلق المجتمع الدولي نظرًا لمحدودية وصول كوريا الشمالية إلى الأدوية الخارجية ونظام الرعاية الصحية الهش. .

وفي بيان مشترك عقب اجتماع فردي ، قال بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنهما سيعملان على تقديم مساعدات إنسانية للكوريين الشماليين المعرضين للخطر ، على الرغم من التوترات بين البلدين والمخاوف بشأن تجارب الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ.

وبالمثل ، شهدت الصين ارتفاعًا كبيرًا في حالات كورونا في وقت سابق من هذا الشهر. وفرضت الدولة استراتيجية "صفر حالات كورونا" التي تتضمن عمليات إغلاق وتدابير تقييدية أخرى في محاولة للقضاء على الفيروس.

وعمل المسئولون الأمريكيون على مشاركة جرعات اللقاح مع الدول النامية وأجزاء أخرى من العالم ، حيث أشار الخبراء إلى أن سكان العالم غير الملقحين سيعطون الفيروس فرصة أكبر للتحور ويصبح أكثر عدوى أو ربما يكون أكثر فتكًا.