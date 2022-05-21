اليوم السابع
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بايدن: اقتصادنا سينمو بوتيرة أكبر من الصين.. وأى رهان ضدنا "خاسر"

السبت، 21 مايو 2022 09:40 ص
بايدن: اقتصادنا سينمو بوتيرة أكبر من الصين.. وأى رهان ضدنا "خاسر" جو بايدن
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أي رهان ضد الولايات المتحدة هو رهان خاسر، مشددا على أن اقتصاد بلاده في وضع قوي ، معقبا: "الاقتصاد الأمريكي سينمو بطريقة سريعة وسيكون بوتيرة أكبر من اقتصاد الصين لأول مرة منذ عقود".

 

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، أضاف بايدن في مؤتمر صحفى مع نظيره الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن حرب بوتين ضد أوكرانيا ليست مسألة خاصة بأوروبا، متهما روسيا بانتهاك القانون الدولي بشكل صارخ في أوكرانيا، ومتعهدا في الوقت ذاته بالعمل على مساءلة روسيا في حربها على أوكرانيا.

 


جو بايدن

الويلاات المتحدة

روسيا

كوريا الجنوبية


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