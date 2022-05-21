انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية بمدارس شمال سيناء وسط إجراءات مشددة

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم الامتحانات العملية المعملية للدور الأول للدبلومات الفنية بنظام ثلاث سنوات وخمس سنوات والتي تستمر حتى 27 مايو 2022، يليها الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية وستبدأ من يوم السبت 28 مايو الجاري وتستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022م المقبل.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يجرى استقبال الطلبة لأداء امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي بنوعياته المختلفة صناعي وزراعي وتجاري وفندقى الثلاث والخمس سنوات، وعددهم 4597 طالبا وطالبة الامتحان في 26 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

وتابع أن الامتحانات تجرى فى ظل إجراءات وتنسيقات مشددة، لافتا إلى أنه تم التنسيق وتفعيل البروتوكولات مع مديريات الأمن والصحة والكهرباء ومرافق المياه والتليفونات وهيئة الإسعاف والطوارئ خلال فترة الامتحانات العملية والمعملية والامتحانات النظرية لخدمة العملية الامتحانية، كما أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الست على تواصل المستمر لتذليل كافة العقبات والأحداث التى تتم أثناء الامتحانات.

وقال المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني إنه تم توفير 5 استراحات للمراقبين، وهى استراحة مدرسة عباس صالح الابتدائية، واستراحة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، واستراحة مدرسة سلمى سعيد ، واستراحة مدرسة أحمد عبد العزيز، واستراحة مدرسة مصطفى يحيى جاويش، من جانبها أعلنت صحة شمال سيناء فى بيان، أنه تم رش وتطهير الاستراحات .