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"التعليم" توضح موانع المشاركة فى أعمال امتحانات الدبلومات والثانوية العامة

السبت، 21 مايو 2022 06:00 ص
"التعليم" توضح موانع المشاركة فى أعمال امتحانات الدبلومات والثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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مع اقتراب امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسى الجارى، حددت وزارة التربية والتعليم الفنى، أعذار وموانع عدم المشاركة فى أعمال الامتحانات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، على النحو التالى:
 
ـ الحالات المرضية، حيث يتم تقديم تقرير طبى معتمد من جهة رسمية.
 
- ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات، فإنه يتم قبول اعتذار أحدهما.
 
ـ يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.
 
- وجود طفل رضيع حتى عامين مع تقديم شهادة ميلاد الطفل.
 
- وفاة الزوج مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة.
 
- عمل الزوج بمنطقة نائية بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وما زال على قوة العمل.
 
- سفر الزوج خارج البلاد بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج وصورة بطاقة الزوجة.
 
- رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية، مع تقديم تقرير طبي معتمد.
 
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، وفى المواد الدراسية الأساسية  26 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 

التربية والتعليم

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