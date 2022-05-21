انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شهد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة و‏المقامة تحت رعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومعسكر بورسعيد الدولى ‏للكشافة.‏

وأكد الدكتور أكرم حسن، أن هذه القوافل التعليمية المجانية جاءت بتضافر الجهود بين محافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب ‏والرياضة و مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير وتضم نخبة قوية من أساتذة الجامعات المصرية ومعلمى المواد الدراسية من خارج بورسعيد ‏وداخلها.‏

ولفت إلى أن القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة قد إنطلقت اليوم فى مقرات مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات و ‏المعسكر الدولى للكشافة ببورسعيد على أن تنطلق غدا فى مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد وتستمر حتى 20 يونيو القادم.‏

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إهتمامه الدائم بالعملية التعليمية بالمحافظة ولكل القائمين على القوافل ‏التعليمية المجانية متمنيا النجاح والتفوق لكل طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة.‏

وحث الدكتور أكرم حسن، الطلاب الحاضرين من خلال كلمته لهم على تحقيق أكبر قدر للإستفادة من هذه الفرصة العظيمة و الإستمتاع بشرح أساتذة ‏الجامعات المصرية والمعلمين الأفاضل القائمين على شرح المواد الدراسية لهم بالمجان.‏

جاء ذلك بحضور عماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم والسيد غريب المنسق العام للقوافل وعزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية، وحازم عبد المطلب مدير ‏إدارة العلاقات العامة والإعلام وأشرف عبد المحسن مدير إدارة التعليم الثانوى العام، حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص، ‏والدكتورة سوزان بغدادى مدير إدار المدارس الرسمية والمتميزة للغات.‏



جانب من حضور الطلاب



حضور الطلبة والطالبات



حضور طلابي كبير