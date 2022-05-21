5150 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام يؤدون الامتحانات ببورسعيد

صرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5150 طالبا وطالبة من الطلاب المنتظمين المقيدين بالصف الأول الثانوي العام، قد أدوا اليوم امتحان نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 فى مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقيا والكترونيا.
وأكد وكيل الوزارة، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام المنتظمين الذين أدوا امتحانات اليوم حسب الجدول الوزاري المعلن مسبقا هو 5150 من أصل 5160 طالبا وطالبة مع رصد غياب 10 طلاب بنسبة حضور 99.8%.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة تمكن الطلاب المنتظمين من أداء امتحانات اليوم فى مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق الكترونيا بالفترة الصباحية قد بلغت 100% وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأشار الدكتور أكرم إلى أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا بنسبة حضور 100% بينما أدى 441 طالبا وطالبة بنظام المنازل من إجمالي 452 طالبا وطالبة امتحان اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 11 طالبا وطالبة.
وقال وكيل الوزارة أن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 للصف الأول الثانوي العام تسير سيرا طبيعيا دون رصد أى حلات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها وذلك من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.
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