5150 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام يؤدون الامتحانات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

صرح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5150 طالبا وطالبة من الطلاب المنتظمين المقيدين بالصف الأول الثانوي العام، ‏قد أدوا اليوم امتحان نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 فى مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقيا والكترونيا.‏

وأكد وكيل الوزارة، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام المنتظمين الذين أدوا امتحانات اليوم حسب الجدول الوزاري المعلن مسبقا هو 5150 ‏من أصل 5160 ‏طالبا وطالبة ‏مع رصد غياب 10 طلاب بنسبة حضور 99.8%.‏

ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة تمكن الطلاب المنتظمين من أداء امتحانات اليوم فى مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق الكترونيا بالفترة الصباحية قد ‏بلغت 100% وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا بنسبة حضور 100% بينما ‏أدى 441 طالبا وطالبة بنظام ‏المنازل من إجمالي 452 طالبا وطالبة امتحان اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد ‏غياب 11 طالبا وطالبة.‏

وقال وكيل الوزارة أن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 للصف الأول الثانوي العام تسير سيرا طبيعيا دون ‏رصد ‏أى ‏حلات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها وذلك من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏