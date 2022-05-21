انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات الأوروبية عالميا يقابله زيادة بالسوق المحلية

كتبت : أماني سمير

كشفت أحدث بيانات صادرة عن اتحاد صناعة السيارات الأوروبية " ACEA" عالميا عن انخفاض مبيعات سيارات الركوب في الاتحاد الأوروبي بنسبة حوالى 6% تقريبا على أساس سنوي منذ سبتمبر 2021 وحتي يناير من العام الجاري 2022 ليكون هذا الانخفاض مستمر للشهر السابع على التوالي.

وأشار التقرير الصادر حتي شهر فبراير 2022 ، إلى أن عمليات مبيعات السيارات سجلت انخفاضاً تاريخياً جديداً للشهر الأول من العام، لتسجل 682.596 ألف وحدة.

وأفاد التقرير بأن الانخفاض يرجع إلى استمرار نقص أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات.

بالرغم من ان أسواق كثيرة مختلفة في أوروبا الوسطى شهدت ارتفاعات بدءا من يناير 2022 ، حيث شهدت سلوفاكيا زيادة 72.6%، ثم رومانيا 55.5%، بينما تقلصت المبيعات في بولندا 10.2% .

من ناحية أخرى، سجلت البلدان في أوروبا الغربية نتائج سلبية، مع تراجع مبيعات إيطاليا 19.7% على أساس سنوي في يناير، بينما تراجع مبيعات فرنسا 18.6%.

في المقابل، سجلت ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - نمواً بمبيعات السيارات بنسبة 8.5%، فيما سجلت إسبانيا نمواً متواضعاً عند 1%.

علي الرغم من ذلك نجد هناك زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الأوروبية في مصر طبقا لأحدث تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الإجباري .

حيث كشف التقرير الصادر عن المجمعة للتأمين الإجباري، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن القائمة الكاملة لأكثر السيارات الأوروبية مبيعا في مصر من خلال الأكثر ترخيصاً في السوق المحلي خلال شهر مارس 2022.

وأوضح تقرير المجمعة للتأمين عن تصدر شركة فيات الإيطالية، قائمة أكثر السيارات الأوروبية مبيعا فى مصر ، من خلال طراز تيبو خلال شهر مارس المنصرم ، لتصبح متصدرة بهذه النتيجة هذه الفئة منذ بدياة العام الجاري 2022 ، بعد تصدرها شهرى يناير وفبراير ايضا .

وجاء ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً في مصر خلال مارس 2022 كالتالي :

تصدرت ماركة فيات تيبو بعدد بيع 1514 سيارة ثم سكودا أوكتافيا بعدد بيع 419 سيارة ثم رينو ميجان بعدد بيع 364 سيارة ثم بيجو 3008 بعدد بيع 332 سيارة ثم رينو لوجان بعدد بيع 279 سيارة ثم مرسيدس C180 بعدد بيع 266 سيارة ثم بيجو 301 بعدد بيع 242 سيارة

ثم لادا جرانتا بعدد بيع 230 سيارة

ثم رينو سانديرو بعدد بيع 225 سيارة ثم سيتروين C5 بعدد بيع 221 سيارة ثم أوبل كروس لاند بعدد بيع 212 سيارة ثم أوبل كورسا بعدد بيع 205 سيارة ثم

سكودا كودياك بعدد بيع 175 سيارة

ثم بيجو 5008 بعدد بيع 159 سيارة ثم سكودا سوبرب بعدد بيع 157 سيارة ثم أوبل جراند لاند بعدد بيع 150 سيارة

سيات إبيزا بعدد بيع 137 سيارة ثم بيجو 508 بعدد بيع 136 سيارة

ثم سيتروين C3 ايركروس بعدد بيع 131 سيارة ثم رينو كادجار بعدد بيع 121 سيارة ثم سيات تاراكو بعدد بيع 112 سيارة ثم سيتروين C4 بعدد بيع 105 سيارة.