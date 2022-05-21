اليوم السابع
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انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

السبت، 21 مايو 2022 01:45 م
انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية فى الخانكة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتبين من الفحص أن المجنى عليه ألقى بنفسه بالمياه لمروره بحالة نفسية سيئة، جرى انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن وجرى تشييع الجثمان بمقابر منطقة الجبل الأصفر.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى بالتنسيق مع الأهالى، وتبين أنها لـ "ك م م"، 23 سنة، عامل بمخبز، وبسؤال شهود الواقعة ووالد المجنى عليه، أقروا بقيام المجنى عليه بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، حال تواجده طرف جده لوالدته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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