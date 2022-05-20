تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الشارع ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع بولاق الدكرور، اليوم الجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بأحد شوارع بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وكشف ملابسات الوفاة.

وذكر شهود عيان أن شاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف سبب الوفاة، من خلال مناظرة الجثة التي تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.