المتهم بقطع يد عامل في الطالبية: "ما رضيش يرجع لي فلوسي"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق توك توك متهم بالاعتداء على عامل، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بكف يده، في منطقة الطالبية، أن المجني عليه كان اقترض منه مبلغا ماليا، ووعده بتسديده، وعقب مطالبته له ماطله في سداده، رغم مطالبته له عدة مرات.

أضاف المتهم أنه تقابل مع المجني عليه، وطلب منه استعادة نقوده، وفوجئ به يواصل مماطلته له، فتشاجر معه، وأصابه بجرح قطعي بيده، باستخدام سلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، الذي وجه اتهاما للجاني بإصابته، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض، والتسبب في إصابته بجرح قطعي بكف يده بسبب خلافات مالية ومطالبة المتهم للمجني عليه بإعادة مبلغ مالي اقترضه منه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بجرح قطعي كبير بكف يده، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن سائق توك توك اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بإعادة مبلغ مالي اقترضه منه.

بإعداد كمين للمتهم بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد الجوهرى وكيل فرقة المباحث بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.