"القومى للمرأة" يستكمل فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

يستكمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى جهوده داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان " جلسات الدوار " ، مقدماً شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوى الفعال لتحقيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف حيث تم تنظيم برامج تدريب ريادة الأعمال والتثقيف المالى ، فضلاً عن تنظيم العديد من القوافل الثقافية التى تضمنت تنوع فى الأنشطة الترفيهية والفنية والمسرحية وأمسيات الأسرة المصرية وورش الحكى داخل قرى " حياة كريمة " بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.

وأشارت، إلى أن الفعاليات تضمنت إستعراض برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالى لتوعية السيدات ، وأيضاً الرجال والشباب والفتيات والأطفال وتثقيفهم بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة والتى تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم زيادة دخل الأسرة ، وتوفير مصدر مالى ثابت لهم.



المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان (1)



المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان (2)



المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان (3)



المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بأسوان (4)