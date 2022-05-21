كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع أعداد الإصابات بالحمى النزفية إلى 90 حالة، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية حتى الآن في عموم البلاد، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى في أعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن. وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.

وكانت أكدت وزارة الزراعة العراقية، السيطرة على مسببات مرض الحمى النزفية في المحافظات التي سجلت إصابات، فيما أكدت تطبيق خطة لرش وتغطيس الحيوانات بالمجان لقتل المسبب المتمثل بحشرة القراد.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين -في تصريح حول التعامل مع مسببات الإصابة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "هناك سيطرة كاملة على تلك المسببات في المحافظات التي سجلت إصابات، منعت بموجبها حركة الحيوانات ومراقبتها، وغلق بيع تداول اللحوم لفترة محددة لاحتواء خطر المرض، وأيضا تطبيق خطة الرش والتغطيس، ونحن نركز على وعي المواطن في حماية نفسه بالابتعاد عن مسببات المرض".

وكانت الإحصائيات الرسمية العراقية قد كشفت عن تسجيل 55 إصابة و12 حالة وفاة في المحافظات العراقية جراء الإصابة بالمرض.

وحذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.