وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.