الطب الشرعى يعد تقريرا حول جثة فتاة قتلت على يد شقيقها بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة فتاة قتلت على يد شقيقها، بسبب خلافات بينهما فى منطقة كرداسة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل اتهام عامل بقتل شقيقته فى كرداسة، حيث تبين أن المتهم اعتدى على شقيقته بالضرب بسبب سبها والدتهما، وأثناء هروبها منه سقط على السلم، وأصيبت بإصابات بالغة.

وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، بعدما اعترف بارتكابه الواقعة قائلًا "كنت بأدبها علشان مش بتحترم أمها".

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيقته في كرداسة، بسبب توجيهها السباب لوالدته، حيث اعتدى عليها بعصا خشبية مما أسفر عن سقوطها على السلم خلال هروبها منه ومصرعها.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل فتاة نتيجة الاعتداء عليها داخل مسكنها انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن شقيق المجني عليها تشاجر معها، بسبب سبها لوالدتها، واعتدى عليها بالضرب، وخلال هروبها منه ضربها بعصا خشبية فسقطت من أعلى السلم مفارقة الحياة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.