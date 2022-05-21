الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة تستهدف من فوق الـ 40 عاما

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنه تستهدف المواطنين فوق سن 40 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة توفر كافة التحاليل والفحوص الطبية بالمجان للمنتفعين مشيرة إلي توفرها في جميع الوحدات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، موضحة: توافر 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى موزعين على جميع الوحدات الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وأن الجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض فى مدة (30 ثانية فقط).

وتابعت إنه فى حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.