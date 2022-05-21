الرئيس السيسي: "ما حدش يحط رجل على رجل ويتكلم عن الموضوعات بدون علم"

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة الإطلاع والبحث والدراسة حول الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، قائلا: "اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك والكلام بيكون مرتب كويس.. أنت كده ظلمت نفسك وظلمت الكلام.. لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "بنعمل مشروع يوفر 2.5 مليون فدان.. يعنى بنتكلم عن 25 من مساحة مصر الزراعية بالكامل على مدي الآف السنين".