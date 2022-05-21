اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: "ما حدش يحط رجل على رجل ويتكلم عن الموضوعات بدون علم"

السبت، 21 مايو 2022 11:07 ص
الرئيس السيسي: "ما حدش يحط رجل على رجل ويتكلم عن الموضوعات بدون علم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ضرورة الإطلاع والبحث والدراسة حول الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، قائلا: "اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك والكلام بيكون مرتب كويس.. أنت كده ظلمت نفسك وظلمت الكلام.. لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "بنعمل مشروع يوفر 2.5 مليون فدان.. يعنى بنتكلم عن 25 من مساحة مصر الزراعية بالكامل على مدي الآف السنين".

 


السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مستقبل مصر

مشروع مستقبل مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة