اليوم السابع
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الداخلية توزع مساعدات إنسانية على المواطنين بمبادرة حياة كريمة

السبت، 21 مايو 2022 11:14 ص
الداخلية توزع مساعدات إنسانية على المواطنين بمبادرة حياة كريمة توزيع مساعدات على المواطنين- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (مطروح- المنيا  فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. 
 
كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .
 
 

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