الداخلية تلقي القبض على 505 عناصر شديدة الخطورة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

يبرز فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (57) متهما، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (28) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4154) حكم قضائى متنوع، وضبط (339) قضية متنوعة، وضبط (2) تشكيل عصابى ضما (7) متهمين ارتكبوا عدد (14) حادث.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط (505) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – القليوبية – الشرقية – المنيا - بورسعيد – المنوفية – دمياط – سوهاج – جنوب سيناء- قنا- البحر الأحمر- الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – كفر الشيخ) ، وبحوزتهم (317 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1239) قطعة سلاح نارى أبرزها (112بندقية آلية – 153بندقية مششخنة وغير مششخنة– 51 مسدس – 923 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة- 135 خزينة)، وضبط (1394) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (15) تشكيل عصابى ضموا (58) متهم اعترفوا بارتكاب (85) حوادث سرقات متنوعة، وضبط (142) قضية أحداث، وإعادة (17) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (82) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (132) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (588127) حكم قضائى ، بينها (2403) حكم جناية ، و(208086) حكم حبس، و(296270) حكم غرامة، و(81368) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (117) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (4052 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 547020 جنيه)، وضبط (12) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (98200 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8863) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2258٫016) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (244) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (360٫141 طن- 283828 عبوة غذائية – 18174 قطعة حلوى) ، وكذا ضبط (66) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت (30٫96 طن – 856 عبوة "زيت طعام" - 4616 رغيف خبز- 107 بطاقة ذكية وماكينة صرف)، وضبط (2526) مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (28٫139 طن – 862 قطعة)، وضبط (111) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" بمضبوطات بلغت (1634٫495 أقماح – 2 طن دقيق 72%) بينها ضبط (63) قضية بعدد من " الصوامع – المطاحن – المخازن – المحال" .. بمضبوطات بلغت (1207,527 طن أقماح – 2 طن دقيق 72%)، وضبط (48) قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات.. بمضبوطات بلغت (426,968 طن أقماح)، وضبط (16) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (53٫49 طن – 7200 لتر – 1000 عبوة)، وضبط (3) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (20 طن)، وضبط (1778) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (131٫56 طن – 1887 عبوة – 941 قطعة).، وضبط (359) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (4904 عبوة، وضبط (4) قضايا فى مجال البيع بأزيد مواد بناء .. بمضبوطات بلغت (95 طن)، وضبط (118) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (90٫12 طن – 89100 لتر – 556 عبوة - 92809 قطعة- 3920 إسطوانة – 5379 متر) سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (93320) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (87,436,819) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2721) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (5,744,276,755) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (13,562,053) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (93) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (128,300,351 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (86) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بمضبوطات بلغت (52,132,697 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 72,197,654 مليون جنيه مصرى).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (124,330,351 مليون جنيه مصرى).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (7) متهمين ، لإرتكابهم (3) وقائع ، وضبط (1421) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط (333) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (206) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (هارد ديسك – مايك صوت – سماعة رأس – كارت صوت – هاتف محمول) ، وكذا ضبط (127) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دارسية مختلفة الخاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط (854) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1987) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و(311) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و(147) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(68) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (569) لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (1099) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت (5866) أرجيلة، وغلق (3121) محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط عدد (38362) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (38207) أشخاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (155) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1547) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو ، وزنت (523,877 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (133,154 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (65,19 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (13,811 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (5,528 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (2,627 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (210 جرام)، و (17,851 ألف قرص مؤثر مخدر)، و ( 4270 قرص ترامادول مخدر)، و (6410) قرص كبتاجون مخدر، و (1228) طابع مخدر، وضبط (1) قضية غسل أموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (62) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (22 مليون جنيه) تقريباً.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بإجمالى (21) متهم .. بمضبوطات بلغت (914 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (309569) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (70951 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 2023 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية : تم رفع (407 سيارة – 54 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (14020) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (179) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (617) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد(10) سائقين منهم وفحص (430) مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4682) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (237) سائق منهم.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (29) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية) ، وكذا (61) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية– جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (591) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).