الداخلية تضبط شخصا استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالى منه ، بزعم توفير فرص عمل لعدد من أفراد أسرته بعدد من الجهات الحكومية، زاعماً علاقته ببعض المسئولين بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص "بالمعاش" له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه ، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالى (1,5 مليون جنيه) دون رد، وقيامه عقب ذلك بالهروب من محل إقامته المشار إليه إلى محال إقامة أخرى وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبإستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.