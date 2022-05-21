الداخلية تضبط "زعامة" مستريح أسوان لجمعه 44 مليون جنيه من ضحاياه

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة شتى صور الجريمة ولاسيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وردت معلومات قطاع للأجهزة الأمنية بقيام (أحد الأشخاص "شهرته زعامة " - مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان "متهم ثانوى") بالاشتراك مع والده ( مقيم بذات الناحية "صاحب النشاط الرئيسى" – سبق ضبطه) فى استلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب "الوعدة"، بقيمة مالية تجاوزت (44 مليون جنيه) وعدم التزامه بالسداد للمواطنين فى المواعيد المحددة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.