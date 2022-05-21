الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بدمياط وتضبط كميات من المخدرات قبل توزيعها

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى قائم على إدارة إحدى البؤر الإجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بدمياط، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط نشاط تشكيل عصابى ضم (6 أشخاص ، لعدد خمسة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) يقومون على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أربعة من المتهمين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول دمياط ، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض).. وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (150٫000 مائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

كما نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وقرر بتضرره من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، لقيامه بطلب إجراء مكالمة هاتفية، وعقب ذلك استولى على الهاتف ولاذ بالفرار، فقام بمطاردته والاستغاثة ولقد أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الهاتف المستولى عليه).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف مترجلاً "، كما اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.