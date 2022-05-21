إنشاء محور ميت حبيش لتحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم

الغربية ــ مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عددا من مشروعات الرصف والتطوير الجارية في مركز ومدينة طنطا، بحضور النائب علي عز عضو مجلس النواب، وبدأت الجولة بمتابعة أعمال إنشاء محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق المنطقة اللوجيستية والذي يربط بين الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ والمنطقة اللوجيستية وقرية سبرباي، كما استعرض مقترحا لرصف طريق يربط قرية الرجدية بقرية اخناوي، وخلال الجولة وجه المحافظ بتطهير الترع، المصارف ورفع نواتج التطهير مع تنفيذ حملة نظافة مكثفة بطول مصرف إخناواي.

رافق المحافظ خلال جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ووليد الحلوانى نائب رئيس المدينة.