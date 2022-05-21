إصابة 3 فتيات وسيدة فى حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 فتيات وسيدة، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف بقرية ميدوم بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف بقرية ميدوم بمركز الواسطى مما أسفر عن إصابة 3 فتيات وسيدة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة ونقلت نورا محمود عبد المحسن 18 سنة، ورضا صلاح عبود 17 سنة، وحليمة قرني عبد المحسن 55 سنة، وايه أمين طه 19 سنة، وجميعهن مصابات بكدمات وسحجات بالجسم، ومقيمين بقرية صفط الشرقية.

تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف.