إحالة العاملين بـ9 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، 11 مركز شباب تابعة لإدارات طوخ وقليوب وشبرا الخيمة بالقليوبية، للوقوف على سير العمل وانضباط العاملين بالمراكز.

وبدأ "الصبروط"، جولته بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب طوخ حيث شملت المتابعة مركز شباب مشتهر والذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه في ظل غياب أحد العاملين، حيث أمر "الصبروط" بإحالته للشؤون القانونية، وفي مركز شباب منشية مشتهر أمر بإحالة مدير المركز ومتابع الإدارة وعدد من العاملين للشؤون القانونية لتغيبهم عن العمل وسوء نظافة المركز، بينما شملت المتابعة أعمال بناء المقر الإداري لمركز شباب الحسانية والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية، كما تم إحالة مدير المركز ومتابع الإدارة للتحقيق نظرا لعدم انضباط العاملين وتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية.

وشملت المتابعة أيضا مركز شباب ترسا، ووجه الصبروط بإحالة مدير المركز ومسئول الفترة الصباحية والمتابع للتحقيق لوجود المركز مغلق، وكذلك مركز شباب شبرا هارس الذي وجد مفتوحا في ظل غياب العاملين به.

وفي مركز شباب مدينة قها، تابع الصبروط، عملية إنشاء حمام سباحة ومحلات وقاعة أفراح بنظام حق الانتفاع bot وأمر بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية.

وشملت متابعة وكيل الوزارة، أيضا مراكز شباب قليوب، حيث تابع في جولته مركز شباب سنديون في حضور الحاج عبد العليم الصباغ رئيس مجلس الإدارة عملية إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع bot والأنشطة المتعددة بالمركز، وفي مركز شباب كوم أشفين تمت متابعة الملعب السباعي بعد عملية الإحلال والتجديد في غياب عدد من العاملين، كما أحال متابع المركز للشؤون القانونية نظرا لعدم اتخاذ أي إجراء في تكهين النجيلة مخرج الملعب، ووجه أيضا بتكليف الإدارة الهندسية وإدارة التفتيش المالي بالمديرية لمتابعة إجراءات تكهين النجيلة وفقا للإجراءات القانونية واجبة الاتباع.

كما شملت المتابعة مركز شباب بلقس والذي وجد مفتوحا في ظل غياب العاملين به، ومركز شباب زاوية النجار والذي وجد مغلقا دون وجود أي من العاملين، وأمر الصبروط بإحالتهم للشؤون القانونية، بينما تابع في ختام جولته موقع مشروع إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي ومحلات بنظام حق الانتفاع بمركز شباب سليم والوحدة بشبرا الخيمة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الموقع لبدء التنفيذ.



جانب من الجولة



جانب من المتابعة



خلال الجولة