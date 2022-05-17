إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى الأوقات الرسمية

القليوبية - إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ونادية حسين من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق ادارتي كفر شكر وبنها.

وتمت متابعة مركز شباب الصفين والمنشأة الصغرى وأسنيت وكفر رضوان وكفر عامر، وتبين أن مركز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات أما مركز شباب المنشأة الكبرى مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين به.

وفي إدارة شباب بنها تم متابعة مركز شباب كفر سعد الذي موجود مفتوح ويمارس نشاطه، أما مركز شباب جمجرة الكبرى مفتوح بدون عاملين وميت راضي مفتوح في ظل غياب بعض العاملين .

كما تابعت اللجنة تنفيذ ملتقى نادى التوظيف بمركز أسنيت، وأوصت اللجنة مركز شباب كفر منصور بضرورة مراعاة تطبيق ضوابط احكام الرؤية الصادرة من رئيس محكمة الاستئناف ، وبدوره أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين عم المراكز للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك