اليوم السابع
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أمن الإسماعيلية يعيد سيارة ملاكى بعد ساعات من سرقتها

السبت، 21 مايو 2022 03:18 م
أمن الإسماعيلية يعيد سيارة ملاكى بعد ساعات من سرقتها السيارة المسروقة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من استعادة سيارة مسروقة بعد ساعات من سرقتها بأسفل منزل مواطن بشارع صبرى مبدي، بحى ثالث بمدينة الإسماعيلية، حيث نجحت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، فى استعادة السيارة الملاكى المسروقة ماركة هيونداى فيرنا، بعد العثور عليها فى مدينة القنطرة غرب.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم ثالث، يفيد سرقة سيارة هيونداى فيرنا من أمام منزل مواطن بشارع صبرى مبدى بمنطقة الخامسة التابعة لقسم ثالث الإسماعيلية وتحرير صاحبها محضر بالواقعة.

على الفور أمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث، لسرعة الوصول إلى السيارة المسروقة، وتم تعقب خط سير السيارة، وفحص كل الكاميرات الموجودة بالمنطقة، واكتشف ضباط المباحث الجنائية خروج السيارة من مدينة الإسماعيلية إلى مدينة القنطرة غرب، ونجحوا فى التوصل إلى السيارة، وإعادتها إلى صاحبها، وتكثف المباحث الجنائية فى الإسماعيلية جهودها لكشف هوية التشكيل العصابى الذى أقدم على سرقة السيارة.

 

 


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