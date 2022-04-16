أمن الإسماعيلية يضبط صبية ألقوا أكياس مياه على شخص فى الشارع أدت لوفاته فى الحال

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فى القبض على ثلاث صبية قاموا بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه، على شخص كان يجلس على أحد المقاهى بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بصحبة صديقاته، بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، فسقط المجنى عليه قتيلًا خلال محاولة الالتحاق بهم وإمساكهم.

وتداول أصدقاء الضحية، قصة وفاته، وإهانته على يد بعض الأشخاص، على مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار حالة من الاستهجان والاستغراب، خاصة وأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها فى الإسماعيلية، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية، من يومين ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على المارة والمركبات بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

كما وقع حادث مشابه، فى حى الزهور بمدينة بورسعيد، بعدما انتشر فيديو للمجموعة من الأشخاص يقفون فى أحد الشوارع، وألقوا ما بأيديهم من أكياس تم ملؤها بالمياه مسبقًا، تجاه سائقى السيارات المارة مسرعة، ما عرَّض حياة السائقين، وركاب السيارات، والمارة، للخطر.

قال أصدقاء الضحية الذى توفى بسبب إلقاء أشخاص عليه أكياس المياه فى منطقة الجامعة القديمة بالإسماعيلية، أن الضحية يدعى "هشام زكريا"، فى الأربعينات من عمره، كان يجلس على أحد المقاهى، فوجئ بمجموعة من الأشخاص، واللى انتشروا فى الفترة الأخيرة ويقوموا باستخدام طرق هزلية من أجل القيام بتصوير مقطع فيديو واستخدام تتر "رمضان مصر فى حاجة تانية والسر فى التفاصيل"، مؤكدين أن الضحية بعدما تم إلقاء أكياس المياه عليه قام مسرعًا الالتحاق بهم، وقع على الأرض وتوفى فى الحال أثر سكتة قلبية من قهر الموقف الذى تعرض له.

وكان الضحية المتوفى، يعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاة صديقة قبل وفاته بـ 12 ساعة، وعقب انتشار الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى، أمر اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مباحث قسم أول بسرعة إجراء تحريات حول الواقعة، والقاء القبض على المتهمين فى الحادث.

عقب تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته بعض الصبية لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وقال وزارة الداخلية فى بيان لها قبل قليل، إنه عقب رصد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم، بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال، على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى، وأمكن تحديد الصبية مرتكبى الواقعة (ثلاثة أحدث – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة أثناء قيامهم باللهو، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.