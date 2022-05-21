أكبر وصول أسبوعى.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 32 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت 32 رحلة طيران دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية، حيث يعد وصول اليوم أكبر وصول أسبوعى دولى أوروبى لرحلات الطيران السياحية فى مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن من المقرر أن يستقبل المطار بداية من اليوم السبت 102 رحلة بينهم 99 رحلة أوربية مختلفة من 10 دول من بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية.

كما تصل 5 رحلات من هولندا و17 رحلة من ايطاليا و16 رحلة من المانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، أن معدلات السياحة الوافدة لمطار مرسى علم قد تكون مميزة فى تلك الايام وخاصة من السياح التشيك والهولنديين والبولنديين وكذلك الألمان والإيطاليين.

وأضاف الخبير السياحى ابو الحجاج العمارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أغلب فنادق مرسى علم نسب الإشغال الفندقى بها تخطى الـ 90 %. وخاصة فى تلك التوقيت.