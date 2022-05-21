مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 102 رحلة طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع 102 رحلة طيران أسبوعية دولية أغلبها أوروبية قادمة من 10 دول أوروبية، حيث تم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين بمجرد وصولهم أرض المهبط.



وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن من المقرر أن يستقبل المطار بداية من اليوم السبت 102 رحلة بينها 99 رحلة أوروبية مختلفة من 10 دول من بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية .



كما تصل 5 رحلات من هولنداو 17 رحلة من إيطاليا و16 رحلة من المانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.



من جانبه قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي أن معدلات السياحة الوافدة لمطار مرسي علم قد تكون مميزة في تلك الأيام وخاصة من السياح التشيك والهولنديين والبولنديين وكذلك الألمان والإيطاليين.



واضاف الخبير السياحي أبو الحجاج العماري في تصريحات خاصة ل اليوم السابع أن أغلب فنادق مرسي علم نسب الإشغال الفندقي بها تخطى الـ90%، وخاصة في تلك التوقيت.