أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.



وزيرة التضامن: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج