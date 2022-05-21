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أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

السبت، 21 مايو 2022 01:00 م
أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

 

 

الرئيس السيسي: هدف المشروعات الزراعية الجديدة تلبية الطلب وتوفير فرص عمل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم النمو الموجود داخل الدولة لا يناسب حجم النمو الزراعي، قائلا: "نسعى لتوفير الإنتاج المطلوب، وقولت قبل كده لو كان عددنا 40- 50 مليون شخص كان الإنتاج يكفي ولا نحتاج إلى الاستيراد.. حجم النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو على مدار السنين اللى فاتوا.. الكلام اللى بنعمله ده تكاليفه ضخمة جدا.. نقاش هنا.. بتتكلفوا هنا.. وهرد عليك واقولك عندك بديل تاني.. ده فرص عمل.. وكل فدان يشغل قد إيه؟.

 
 

الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.

 

مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان

قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.


وزيرة التضامن: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج

أعلنت الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن  الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وحصر عدد المتقدمين علي مستوي محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.
 
 

الرئيس السيسي: لا يوجد بيت واحد فى المليون فدان بمشروع "مستقبل مصر"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع التقاوي، قائلا: "لو كانت التقاوي تكفي الطلب.. لو عندي تقاوي تكفي طلب الزراعة.. على الأرقام التي يتم زراعتها.. يهمنى استفادة الفلاح.. لما بنتلكم عن القمح بنقول إن التقاوي تقدر تخلي الإنتاج 2.5 طن للفدان.. كل كمية تزيد له عائد قبل ما تكون عائد للدولة".

 

الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات "حياة كريمة" قد تصل إلى تريليون جنيه

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلآ: "هو أنا النهارده فى الريف.. مش بظبط الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخري في حياة كريمة.. التكلفة داخله فى 800 – 900 مليار جنيه.. وقد تصل إلى تريليون جنيه ولا حاجة".

 

سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر وبروكسل ترتبطان بعلاقات "ممتازة وقوية وممتدة"

أكد سفير بلجيكا لدى مصر فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي، حيث استقبله الملك فيليب ملك بلجيكا، عكست عمق العلاقات التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات.

 

 

الصحة: متوسط الإصابات اليومى بكورونا خمس حالات و2 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 5 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين جديدتين.
 

 

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد انخفاض درجات الحرارة عن الأمس من 5 إلى 6 درجات، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا معتدلة في درجات الحرارة، بالإضافة إلى امتدجاد منخفض جوي في طبقات جوي في طبقات الجو العليا.
 
 

 

الإسكان: تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز فى شمال الواحة بأكتوبر الجديدة 1 يونيو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى الخميس 4/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.
 

 

المالية: حزمة تحفيزية لتعافي الاقتصاد من الأزمة العالمية الراهنة تنفيذا لتوجيهات رئاسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست فى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
 

تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبرى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصل منذ قليل  جثمان الفنان القدير سمير صبرى، إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد، من أجل صلاة الجنازة، حيث رحل عن عالمنا أمس الجمعة داخل أحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع المرض، ووصل أيضا مرافقا للجثمان الفنان أحمد السقا والفنانة لقاء سويدان، ونهال عنبروفيفي عبده. 
 

 

محمد عبد المنعم يغيب عن الأهلي أمام الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا

يغيب محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، عن مباراة فريقه أمام الوداد المغربى المقرر لها 30 مايو الجارى بنهائى دوري أبطال أفريقيا بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ورغم إعلان الجهاز الطبى للمارد الأحمر وجود محاولات طبية مكثفة لتجهيز اللاعب للنهائى الأفريقى، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب يحتاج لأسبوعين للتعافى من الإصابة.

 

 

الظهور الأول لمصطفى البنك مستريح أسوان فى قفص المحكمة.. فيديو وصور

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محكمة جنايات قنا الاقتصادية، لمتابعة أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان.

 

 

 


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