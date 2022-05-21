أخبار مصر.. الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.
الرئيس السيسي: هدف المشروعات الزراعية الجديدة تلبية الطلب وتوفير فرص عمل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم النمو الموجود داخل الدولة لا يناسب حجم النمو الزراعي، قائلا: "نسعى لتوفير الإنتاج المطلوب، وقولت قبل كده لو كان عددنا 40- 50 مليون شخص كان الإنتاج يكفي ولا نحتاج إلى الاستيراد.. حجم النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو على مدار السنين اللى فاتوا.. الكلام اللى بنعمله ده تكاليفه ضخمة جدا.. نقاش هنا.. بتتكلفوا هنا.. وهرد عليك واقولك عندك بديل تاني.. ده فرص عمل.. وكل فدان يشغل قد إيه؟.
الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروعات الزراعة التي تنفذها الدولة المصرية مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، قائلا: "الكلام اللى بقوله.. لما بتكلم عن 150 -200 ألف فدان.. ليه كلهم مش يتزرعوا قمح.. وده سؤال مهم.. على سبيل المثال.. بالتنسيق مع وزارة الزراعة.. فيه زراعة إنتاج التقاوي.. دي أرض جديدة وبيئة صالحة.. وأرض على بعضها.. يعنى حد يزرع 10 آلاف فدان وفق البرنامج اللى عاوزه.. وكل مساحة حتى وصولا إلى 60 ألف فدان.
مدير "مستقبل مصر": المشروع يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان
قال المقدم بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، إن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويا بإجمالى 4 ملايين طن، مضيفا: مصر تستهلك 3 ملايين طن سكر، حيث كنا نستورد أكثر من مليون طن.
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الرئيس السيسي: لا يوجد بيت واحد فى المليون فدان بمشروع "مستقبل مصر"
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع التقاوي، قائلا: "لو كانت التقاوي تكفي الطلب.. لو عندي تقاوي تكفي طلب الزراعة.. على الأرقام التي يتم زراعتها.. يهمنى استفادة الفلاح.. لما بنتلكم عن القمح بنقول إن التقاوي تقدر تخلي الإنتاج 2.5 طن للفدان.. كل كمية تزيد له عائد قبل ما تكون عائد للدولة".
الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات "حياة كريمة" قد تصل إلى تريليون جنيه
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلآ: "هو أنا النهارده فى الريف.. مش بظبط الكهرباء والمياه والطرق وعناصر أخري في حياة كريمة.. التكلفة داخله فى 800 – 900 مليار جنيه.. وقد تصل إلى تريليون جنيه ولا حاجة".
سفير بلجيكا بالقاهرة: مصر وبروكسل ترتبطان بعلاقات "ممتازة وقوية وممتدة"
أكد سفير بلجيكا لدى مصر فرانسوا كورنييه دى إلزيوس، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي، حيث استقبله الملك فيليب ملك بلجيكا، عكست عمق العلاقات التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات.
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