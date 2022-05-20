10 معلومات عن مدينة مرابط مصر للخيول الأكبر فى الشرق الأوسط

كتب أحمد حسن

تشهد أعمال الإنشاء بمدينة "مرابط مصر" للخيول العربية الأصيلة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، زخما كبيرا لتصبح أكبر مدينة لتربية الخيول فى الشرق الأوسط، والتى توفر منظومة متكاملة لكل الأنشطة المتعلقة بالخيول.

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أعمال إنشاء مدينة " مرابط مصر " للخيول العربية الأصيلة، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصممة لتكون أكبر مدينة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم مبنى بيطرى، كما تضم مصنع للوقود الحيوي نتيجة مخلفات الخيول.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 1100 حصان.

1/2 pic.twitter.com/5lvDjPob67 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) May 20, 2022

ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات حول مشروع مدينة مرابط مصر، وفقا لما يلي:

تبلغ تكلفة المشروع نحو 1.5 مليار جنيه.

يقع المشروع على مساحة 85 فدانا بمشروع المدينة الرياضية البالغ مساحتها 1171 فدانا.

المدينة مصممة بنظام الباكيات بطاقة استيعابية تضم 1100 حصان.

يشمل المشروع أول مدرسة فنية متخصصة فى مجال تربية الخيول مجهزة.

مبان فندقية مجاورة للمدينة لاستقبال المشاركين فى مسابقات الخيل من الداخل والخارج.

تضم المدينة أماكن مخصصة للفروسية والتراك وتريض الخيول، ومنطقة حجرية للخيول المعدة للتصدير.

تضم المدينة مبنى بيطريا ضخما لعلاج أمراض الخيول مجهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.

إنشاء مكان مخصص لتداول الأدوية البيطرية المعتمدة فى علاج الأمراض التى تصيب الخيول.

منتجعات سياحية فاخرة لمربى الخيول وترتبط جميع مواقع مدينة الخيول من خلال نظام للنقل الطائر.

معمل دولى لتنسيب سلالات الخيول للحفاظ عليها، وأكاديمية عليا للتدريب على الفروسية وصناعة الخيول.