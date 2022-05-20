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وفد البرلمان الليبي يشكر مصر على استضافتها لاجتماعات المسار الدستوري

الجمعة، 20 مايو 2022 05:45 م
وفد البرلمان الليبي يشكر مصر على استضافتها لاجتماعات المسار الدستوري البرلمان الليبى - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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توجه رئيس وفد البرلمان الليبي في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة النائب سليمان الفقيه بالشكر والتقدير إلى مصر حكومة وشعبا على استضافة اجتماعات المسار الدستوري، مشيرا إلى جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا ممثلة في المستشار الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

 

وأكد النائب سليمان الفقيه في كلمته بالاجتماعات الختامية لمجلسي النواب والدولة الليبيين في مصر على التوافق حوالي 140 مادة من مشروع مسودة الدستور الليبي، مشيرا إلى أن الجولة القادمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم حسم التوافق بشكل كامل حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، موضحا أن الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة شهدت تفاعلا إيجابيا من وفد مجلس الدولة.


البرلمان الليبي

مصر

الدستور الليبي

ليبيا

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