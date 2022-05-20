وزير الخارجية الروسي يعلن عن دعم بلاده مالي في حربها ضد الإرهاب

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده سوف تواصل دعم مالي في حربها ضد الإرهاب.

وقال لافروف - في مستهل لقائه بوزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم الجمعة بموسكو : "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نستمع إلى تقييماتك الجديدة للوضع المتطور في بلدكم، وحول جهود حكومتكم في تطبيع الوضع، بما في ذلك ما يتعلق بالقضاء على التهديدات الإرهابية"، مؤكدا أن موسكو سوف تواصل كافة الدعم الممكن لمالي لمحاربة الإرهاب.

وأضاف لافروف: "أن إفريقيا هي صديقتنا القديمة، ونحن معنيون بالمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها القارة، والتي لا زالت قائمة مع الأسف" .

وتابع: "أن روسيا، بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي، وكذلك على المستوى الثنائي، سوف تستمر في تقديم الدعم والمساعدة".