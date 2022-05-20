وزير الخارجية الأمريكى يكشف موهبته فى عزف الجيتار.. فيديو‏

ظهر انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى فى مقابلة تلفزيونية وفاجأ الجميع بمهاراته فى العزف على الجيتار بعد حواره الذى تناول القضايا المختلفة، ونشر بلينكن مقطع فيديو له خلال المقابلة عبر حسابه الرسمى على تويتر وقال مازحا: "لا تقلقوا لن أترك وظيفتى الحالية".
قال وزير الخارجية الأمريكى مازحا قبل انضمامه للعزف: "أردت منذ فترة طويلة أن أصبح موسيقيًا عندما كنت طفلاً. عندما كنت مراهقًا، هذا ما أردت فعله. كان هناك عنصر واحد مفقود: الموهبة"
قال بلينكين ذات مرة أنه اكتشف موسيقى البلوز والروك أثناء دراسته فى باريس عندما كان مراهقًا، وعزف فى فرقة جاز باريسية، وأدى أغنية Pink Floyd’s Another Brick in the Wall فى حفل تخرجه.
Don't worry, I'm not quitting my day job! https://t.co/WcRVWrUV2g— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 20, 2022
وعلى الرغم من حبه للموسيقى، سيكون لدى بلينكين قضايا أكثر أهمية هذا الشهر حيث يسافر الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان لحضور قمة ثنائية وقمة رباعية وسط توترات تايوان والحرب فى أوكرانيا.
بدأ الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان تركز على 5 ملفات بارزة بينها تسريع وتيرة التقارب بين الحليفين، ودفع سيؤول للانضمام إلى كواد والتطورات فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وتشديد العقوبات على روسيا.
وتعد زيارة بايدن لكوريا واليابان أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب حديثا يون سيوك-يول ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وقادة التحالف الاستراتيجى لدول منطقة المحيطين الهندى والهادئ، المعروف باسم "كواد" وهى مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان.
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