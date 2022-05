وزير الخارجية الأمريكى يكشف موهبته فى عزف الجيتار.. فيديو‏

ظهر انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى فى مقابلة تلفزيونية وفاجأ الجميع بمهاراته فى العزف على ‏الجيتار بعد حواره الذى تناول القضايا المختلفة، ونشر بلينكن مقطع فيديو له خلال المقابلة عبر ‏حسابه الرسمى على تويتر وقال مازحا: "لا تقلقوا لن أترك وظيفتى الحالية‎".‎

قال وزير الخارجية الأمريكى مازحا قبل انضمامه للعزف: "أردت منذ فترة طويلة أن أصبح موسيقيًا ‏عندما كنت طفلاً. عندما كنت مراهقًا، هذا ما أردت فعله. كان هناك عنصر واحد مفقود: الموهبة"‏

قال بلينكين ذات مرة أنه اكتشف موسيقى البلوز والروك أثناء دراسته فى باريس عندما كان مراهقًا، ‏وعزف فى فرقة جاز باريسية، وأدى أغنية ‏Pink Floyd’s Another Brick in the Wall‏ فى حفل ‏تخرجه.‏