اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يكشف موهبته فى عزف الجيتار.. فيديو‏

الجمعة، 20 مايو 2022 10:53 م
وزير الخارجية الأمريكى يكشف موهبته فى عزف الجيتار.. فيديو‏ انتونى بلينكن يعزف الجيتار
كتبت: نهال أبو السعود

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ظهر انتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى فى مقابلة تلفزيونية وفاجأ الجميع بمهاراته فى العزف على ‏الجيتار بعد حواره الذى تناول القضايا المختلفة، ونشر بلينكن مقطع فيديو له خلال المقابلة عبر ‏حسابه الرسمى على تويتر وقال مازحا: "لا تقلقوا لن أترك وظيفتى الحالية‎".‎

 

قال وزير الخارجية الأمريكى مازحا قبل انضمامه للعزف: "أردت منذ فترة طويلة أن أصبح موسيقيًا ‏عندما كنت طفلاً. عندما كنت مراهقًا، هذا ما أردت فعله. كان هناك عنصر واحد مفقود: الموهبة"‏

 

قال بلينكين ذات مرة أنه اكتشف موسيقى البلوز والروك أثناء دراسته فى باريس عندما كان مراهقًا، ‏وعزف فى فرقة جاز باريسية، وأدى أغنية ‏Pink Floyd’s Another Brick in the Wall‏ فى حفل ‏تخرجه.‏

 

 

وعلى الرغم من حبه للموسيقى، سيكون لدى بلينكين قضايا أكثر أهمية هذا الشهر حيث يسافر ‏الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان لحضور قمة ثنائية وقمة رباعية وسط توترات ‏تايوان والحرب فى أوكرانيا.‏

 

بدأ الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، جولة آسيوية تشمل كوريا الجنوبية واليابان تركز على ‏‏5 ملفات بارزة بينها تسريع وتيرة التقارب بين الحليفين، ودفع سيؤول للانضمام إلى كواد والتطورات ‏فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وتشديد العقوبات على روسيا.‏‎ ‎

 

وتعد زيارة بايدن لكوريا واليابان أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة، حيث من المقرر أن يلتقى ‏الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب حديثا يون سيوك-يول ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وقادة ‏التحالف الاستراتيجى لدول منطقة المحيطين الهندى والهادئ، المعروف باسم "كواد" وهى ‏مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان.‎


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