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بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 36 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

الخميس، 19 مايو 2022 02:40 م
بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 36 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  36 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم 30 خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف 6 وبيانهم كالتالي:
أولًا: اعتماد 30 خطيبًا جديدًا ، منهم 26 على بند التحسين .
وفيما يلى أسماء الخطباء المعتمدين: 
1. عثمان عبد الجواد طلبة مبروك أسيوط
2. علي مصطفى سيد مصطفى أسيوط
3. محمد عبد التواب يونس مرزوق أسيوط
4. إبراهيم محمود أحمد اللبان البحيرة
5. ديناري محمد مليجي سليمان بني سويف
6. عبد الحكيم سيد جارحي عبود بني سويف
7. السيد صبري محمود حجاج الجيزة
8. عزت صديق محمود فرج الجيزة
9. محيي مبروك إبراهيم بعيلة الجيزة
10. الخضري الخضري عبد الوهاب نعمة الله الدقهلية
11. سامح زكي محمد القعقاع الدقهلية
12. صلاح محمد عطية منصور الدقهلية
13. فهمي أحمد الطنطاوي الشرقاوي الدقهلية
14. محمود أحمد أحمد الأفندي دمياط
15. السيد محمد فرج السيد الشرقية
16. عبد الحميد محمد أحمد رزق الشرقية
17. كمال أحمد العادلي أحمد الشرقية
18. محمد سليمان محمد أحمد الشرقية
19. مصطفى عبد العزيز محمد حسونة الشرقية
20. نعمان محمود سليمان جبر الشرقية
21. حمزة صابر عبد الرحمن الحشاش الغربية
22. رجب السيد بلال أبو النجا الغربية
23. السيد علي إبراهيم موسى الغربية
24. محمد سلام محمد سلام الغربية
25. عبد الغفار عبد الرازق عبد الغفار قطب القاهرة
26. مشير سيد متولي حبلص القليوبية
ومنهم (4) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:
م الاسم المديرية
1. عبد الرحمن عدلي عبد الرحمن كيشار البحيرة
2. جمال الحسيني الإمام شلبي الدقهلية
3. منصور أحمد محمد مصطفى الشرقية
4. معتز عبد الفتاح السيد أبو طالب القليوبية
ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (6) خطباء مكافأة من المحالين للمعاش منهم (4) على بند التحسين، وهم:
1. جمال حسين علي محمد بني سويف
2. عبد الحميد منير عبد الحميد الأنور الشرقية
3. النجدي عبد الوهاب حسن متولي الشرقية
4. سعيد محمد محمد عوض الله عزام الغربية
ومنهم (2) كخطيبي مكافأة ، وهما:
1. إبراهيم جودة حسن جودة الشرقية
2. سالم درويش إبراهيم درويش الشرقية
 
 

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