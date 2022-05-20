اليوم السابع
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ميقاتى يبحث مع سفيرة فرنسا الأوضاع فى لبنان

الجمعة، 20 مايو 2022 03:37 م
ميقاتى يبحث مع سفيرة فرنسا الأوضاع فى لبنان نجيب ميقاتى
إيمان حنا

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بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مستجدات الأوضاع في لبنان مع سفيرة فرنسا ببيروت آن جريو، وذلك خلال لقائهما اليوم فى مقر الحكومة اللبنانية، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث كانت فرنسا أول محطة خارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد توليه رئاسة الوزراء في العاشر من سبتمبر الماضي.
 
وفى السياق نفسه، التقى رئيس برلمان لبنان نبيه برى، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان ​يوانا فرونتسكا​، حيث جرى بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات بعد إنجاز الانتخابات النيابية، وفق بيان لمجلس نواب لبنان.
 
كما التقى برى مع سفير استراليا اندرو بارنز في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديد كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة أيضا كانت مناسبة جرى خلالها بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين .
 
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد اليوم جلسته الأخيرة، في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وذلك قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة غدا السبت مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد.

 


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