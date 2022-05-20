مظفر النواب ..رئيس الوزراء العراقى ناعيا الشاعر الكبير: خسرنا مبدعا لا يتكرر

كتب محمد جمال

قدم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، التعازى في رحيل الشاعر الكبير مظفر النواب، وقال الكاظمى فى تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "الراحل الكبير مظفر النواب، العراق الذى طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك الى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر".

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، بنقل جثمان الشاعر مظفر النواب بطائرة رئاسية إلى أرض الوطن، وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته، وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، وجّه بنقل جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن".

تقدم رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، بوفاة الشاعر مظفر النواب، وقال صالح في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) :"يبقى حيّاً في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقى الكبير مظفرالنواب لا يمضى إلى العدم، فهو حى فى ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرّائه الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات، وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".