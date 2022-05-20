اليوم السابع
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مطار القاهرة يسير اليوم 227 رحلة إلى وجهات عربية لنقل أكثر من 31 ألف راكب

الجمعة، 20 مايو 2022 10:18 م
مطار القاهرة يسير اليوم 227 رحلة إلى وجهات عربية لنقل أكثر من 31 ألف راكب
كتب أحمد مصطفى

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أنعشت اليوم الجمعة رحلات الوجهات العربية خزينة مطار القاهرة الدولى بأكثر من 31 ألف راكب، ما بين سفر ووصول بعدد رحلات بلغ 227 رحلة على مدار 24 ساعة.

 

كانت رحلات السفر قد تفوقت على رحلات الوصول مسجلة 16 ألف راكب و555 إلى العديد من الوجهات العربية ما بين الإمارات العربية الشقيقة وإنارتها المختلفة دبى والشارقة وأبوظبى، فى حين لم تخل وجهة من وجهات المملكة العربية السعودية إلا وسافر إليها أكثر من رحلة من مطار القاهرة.

 

ثالث الوجهات كانت العاصمة القطرية الدوحة والكويت وسلطنة عمان ثم العاصمة المغربية الدار البيضاء وتونس والجزائر وبنغازى واليمن والخرطوم والأردن ولبنان وبغداد والسليمانية.

 

وسجلت رحلات الوصول 14 ألف و545 راكب من نفس وجهات السفر المختلفة ومن بينها دبى أبوظبى الشارقة جده المدينة الدوحة الكويت الدار البيضاء بيروت الخرطوم مسقط تونس الجزائر عمان السليمانية بغداد وغيرها من العديد من الوجهات.

 


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