اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 11:58 م
أكرم القصاص
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مصرع زوجين وطفلتيهما إثر تعرضهم لحادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 20 مايو 2022 11:44 م
مصرع زوجين وطفلتيهما إثر تعرضهم لحادث تصادم بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، مساء اليوم، متأثرين بالإصابات التى لحقت بهم إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية، بناحية عمار على طريق فاقوس الحسينية.

البداية، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية، بناحية عمار على طريق فاقوس الحسينية، ما أسفر عن مصرع شخص وزوجته وطفلتيه متأثرين بالإصابات التى لحقت بهم.

تم نقل الجثامين الأربعة إلى مستشفى فاقوس المركزى، والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


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