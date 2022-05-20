مصرع بائع أسطوانات بوتاجاز صعقا في كولدير مياه بقنا

لقى بائع أسطوانات بوتاجاز مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بصعق كهربائى أثناء الشرب من كولدير مياه بمركز قوص جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع بائع أسطوانات يدعى كريم محمد، 19 عاما، أثناء الشرب من كولدير مياه إثر صعق كهربائى تعرض له نتيجة ماس بالكولدير، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى قوص، فيما تتحرى مباحث مركز شرطة قوص حول الواقعة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى فى انتظار استخراج تصاريح الدفن.