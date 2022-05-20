وأعلن جروسي، عن نيته لزيارة المحطة النووية، التي تخضع الآن لسيطرة روسيا، خلال اجتماعه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وشدد جروسي على أهمية ضمان سلامة المنشأة، بينما أخبره كيشيدا أن اليابان تقدر بشدة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي شهر أبريل الماضي، زار جروسي محطة تشيرنوبيل النووية في شمال أوكرانيا، موقع أسوأ حادث نووي في العالم الذي وقع عام 1986.

وخلال الاجتماع في مكتب رئيس الوزراء الياباني، ناقش جروسي وكيشيدا أيضا مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسلامة إطلاق اليابان المزمع للمياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة.

جروسي قد تفقد، أمس الخميس، محطة "فوكوشيما" النووية التي تضررن من زلزال وتسونامي في عام 2011، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في طوكيو.

واتفق جروسي وهاياشي على أن تتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليابان في تأمين السلامة لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وتعهد وزير الخارجية الياباني بتقديم مليوني يورو كمساعدات يابانية لهذا الغرض من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.